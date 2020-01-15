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Zabıta memurlarından kan bağışına destek

Serik Belediyesi’nde görevli zabıta memurları bağışa destek olmak için kan bağışında bulundu.

Serik Belediyesi'nde görevli zabıta memurları bağışa destek olmak için kan bağışında bulundu.


Zabıta çalışanları, Serik Atatürk caddesinde Kaymakamlık binası önünde bulunan Kızılay kan toplama aracına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan zabıtalar “Bağışladığımız kanlarla belki onlarca insanın hayatını kurtarmış olacağız. İnsanlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sağlıklı her bireyi Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını istiyoruz” dedi.


Kan bağışı, 20 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edilecek.

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