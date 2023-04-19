Zabıtadan bayram öncesi denetim

İlçe genelinde bulunan pastanelerde genel olarak hijyen denetimi yapan belediye zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili de incelemelerde bulundu. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıkla yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Mübarek Ramazan Ayı sonrasında bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşayacağız. Ramazan Bayramı öncesinde ilçemizde bulunan pastanelerde gerekli denetimlerde bulunuyoruz. Rutin olarak yaptığımız denetimlerimize devam edeceğiz. Tüm Kemer halkının şimdiden Ramazan Bayramı'nın kutlarım" dedi.