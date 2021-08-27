Zafer Bayramı'nda Muratpaşa'da Pinhani konseri

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünü, 29 Ağustos Pazar Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kutlayacaklarını söyledi. Saat 19.00'da başlayacak kutlamalarda Pinhani sahne alacak.

Antalya'da pandemi koşullarında dahi 23 Nisan'dan 29 Ekim'e milli bayramları bir arada kutlayan Muratpaşa, Büyük Zafer'in 99'uncu yıldönümünü, Zafer Bayramı'nı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kutlayacak. Belediye Başkan Uysal, Muratpaşa'da kutlamaların 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Saat 19.00'da başlayacak kutlamalar, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası konseriyle başlayacak. Konser için yaklaşık 3 aydır çalışan genç müzisyenler, konserde aralarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların da yer aldığı 11 şarkı seslendirecek. Konserde, orkestraya Muratpaşa Belediyesi Çocuk Korosu ve dans grubu eşlik edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin Zafer Bayramı kutlamalarında, bu yıl Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden ‘Şampiyonluk' hedefiyle mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı da ilk kez seyircisiyle buluşacak. Kent Meydanı'ndaki kutlamalar, ‘Dünyadan uzak', ‘Ne güzel güldün' gibi şarkıları ile Pinhani konseriyle devam edecek.