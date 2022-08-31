Zara, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kaş'ta konser verdi

Türk halk müziği ses sanatçısı Zara, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Antalya'da sahne aldı.

Kaş Belediyesince düzenlenen konserde ünlü sanatçı Zara, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Kaş Limanı'nda gerçekleşen Zara konserine binlerce kişi katıldı. Konseri izleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahnede Zara'ya çiçek ve tablo verdi.

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için bu bayrak için şehadete erişmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun” dedi.

Memleketin bugünlere kolay gelmediğini, çok badireler atlattığını ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Bu şuur var oldukça, bu gençlik, bu dinamizm olduğu sürece bu bayrak inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek, ilelebet payidar olacak” diye konuştu. Başkan Ulutaş, verdiği konser dolayısıyla Zara'ya teşekkür ederek, pandemi sürecinin ardından normalleşmeyle ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, 5-11 Eylül tarihleri arasında “Kaş Gençlik Festivali”nin düzenleneceğini bildirdi.