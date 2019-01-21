İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zarar gören heykeller onarıldı

Antalya’da Atatürk Caddesi ve Işıklar’da kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra eski yerlerine monte edildi.

Antalya'da Atatürk Caddesi ve Işıklar'da kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra eski yerlerine monte edildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykellere, kimliği belirsiz kişiler tarafından verilen zararın izlerini tamamen sildi. Bazı bölümleri kırılıp, sprey boya ile boyanan heykeller, heykelleri yapan Heykeltıraş Nusret Demir tarafından sökülerek onarıldı. Bakım ve onarımı biten heykeller, aynı yerlerine monte edildi.


Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykeller, vatandaşların yanı sıra turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.