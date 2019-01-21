Zarar gören heykeller onarıldı

Antalya'da Atatürk Caddesi ve Işıklar'da kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra eski yerlerine monte edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykellere, kimliği belirsiz kişiler tarafından verilen zararın izlerini tamamen sildi. Bazı bölümleri kırılıp, sprey boya ile boyanan heykeller, heykelleri yapan Heykeltıraş Nusret Demir tarafından sökülerek onarıldı. Bakım ve onarımı biten heykeller, aynı yerlerine monte edildi.

Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykeller, vatandaşların yanı sıra turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.