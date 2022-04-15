Antalya'da takip edilen zehir taciri, satış yaptığı sırada yakalandı. Üst ve kaldığı otelde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, H.Ş., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından bir süre takibe alınan H.Ş., Alanya otogarında buluşup, daha sonra ara sokakta uyuşturucu madde sattığı İ.Ş. ve B.K. ile gözaltına alındı. H.Ş.'nin üst aramasında 32 adet uyuşturucu hap, ev aramasında ise 47,80 gram metamfetamin ve hassas terazi; uyuşturucu madde satın alan iki şüphelinin üzerinden ise toplamda 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.