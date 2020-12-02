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Zehir tacirinin evine polis baskını

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir evde arama yapan narkotik polisi, çok miktarda uyuşturucu ve 30 bin 800 TL para ele geçirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evde arama yapan narkotik polisi, çok miktarda uyuşturucu ve 30 bin 800 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Şüpheli F.Ç'nin Emek Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu olduğu bilgisini edinen narkotik polisi, harekete geçti. Evde yapılan aramada, 1 kilo 270 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 30 bin 800 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet fişek ele geçirildi.


Yakalanan F.Ç. ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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