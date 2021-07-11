Zehirli aslan balığını yakalamak için yarıştılar, tuttuklarını ızgarada pişirip yediler

Antalya'da deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığının popülasyonunu baskı altına almak için zıpkınla aslan balığı avcılık yarışması düzenledi. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, yakalanan 52 aslan balığı özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirilerek vatandaşlara ve yarışma katılımcılarına ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Türkiye kıyılarına ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele ederek biyoçeşitliliğin ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla zıpkınla aslan balığı avcılık yarışması düzenledi. Saat 07.00'de Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde başlayan yarış yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Bir belediye tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmaya üçer kişiden oluşan 6 takım katıldı. Takımlar avlanan aslan balığı sayısı ve avlanan en ağır aslan balığı kategorilerinde yarıştı. Tekneleri ile denize açılan yarışmacıların kıyıya döndüklerinde tuttukları balıklar jüri üyeleri tarafından tek tek tartılarak sayıldı. Sayım sonucunda en çok avlanan aslan balığı kategorisinde 26 adet balık tutan Mevlüt Şahin, Sedat Gökkaya ve Ahmet Gökkaya'nın yer aldığı ekip birinci oldu. En ağır aslan balığı kategorisinde ise 568 gram ağırlıkla Çağdaş Özsarı, Mümine Güneş, Anıl Oğuz'ün olduğu ekip birincilik ödülü aldı. Yarışmada birinci olanlara zıpkın, ikinci olanlara Tünektepe Teleferik gezintisi ve yemek, üçüncü olanlara ise belediyeye ait sosyal tesiste çift kişilik yemek ödülü verildi.

Yarışmada avlanan 52 aslan balığı ise özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirilerek vatandaşlara ve yarışmacılara ikram edildi.

“Antalya'yı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, “Antalya'daki güzellikleri devam ettirmek, gelecek nesillere aktarmak adına çevreci projeler hayata geçiriyoruz. Her fırsatta Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci etkinliklerle farkındalığı arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda aslan balığı avcılık yarışması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek farkındalık projesini hayata geçirdik. Bu yarışma geleneksel hale gelecek. Denizler sürekli tehdit altında. Zararlı balıkların popülasyonu artıyor. Biz de Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü kurduk. Hem gemilerin denizleri kirletmesine müsaade etmiyoruz hem de böyle projelerle Antalya'yı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.