Zehra, Antalya'nın milli gururu oldu

Avrupa Şampiyonu olan Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nda yer alan ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün bedensel engelli sporcusu Zehra Özbey Torun, başarısıyla bir kez daha Antalya'yı gururlandırdı.

İtalya'nın Sardinya adası Olbia Kenti'nde organize edilen 2019 Paralimpik Okçuluk Avrupa Kupası Finali'nde, İtalya Milli Takımı'na 5-1'lik üstünlük sağlayan, ASAT sporcusu Zehra Özbey Torun'un da içinde bulunduğu Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımı Avrupa Kupası'nı kazandı. Antalya'nın ilk kadın paralimpik sporcusu olan Torun, Milli Takım formasıyla elde ettiği başarıyla Antalya'nın gururu oldu.

“Avrupa Kupasından takım şampiyonluğu ile dönmek ve İstiklal Marşımızı okutmak çok güzel bir duyguydu” diyen başarılı sporcu, dünya şampiyonası hedefini şu sözlerle aktardı: “Önümüzde Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası var. Aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için kota mücadelesi vereceğim. Orada da her şeyin çok güzel olmasını diliyorum. Muazzam bir özveri ve disiplin ile çalışıyorum.”

Zehra Özbey Torun 10 – 16 Mayıs tarihleri arasının Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, bu haftada farkındalıkların artması ve engelli bireylerin toplumda daha rahat yer bulabilmesi açısından somut adımlar atılmasını arzu ettiğini söyledi.

Zehra Özbey Torun'un yer aldığı Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 19 Mayıs'ta Dünya şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Ankara'da gerçekleştirecek.