Zerdalilik terfi istasyonuna modern koku giderim sistemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde bulunan atık su terfi istasyonuna modern koku giderim sistemi inşa ediyor.

Antalya kent merkezindeki Zerdalilik Mahallesi'nde bulunan atık su terfi istasyonu ile düşük kotta kalan bölgelerden arıtma tesisine giden hatlara evsel atık su pompalanıyor. Tesisin ekonomik ömrünü tamamlayan koku giderim sistemi, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından modern bir teknoloji ile yenileniyor. Yeni sistem, oluşabilecek kötü kokuları çeşitli işlemlerden geçirerek çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde tahliye edecek.

“2.5 milyon liraya mal olacak”

Sistemin 2.5 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Projede, koku giderim ve verimi hususunda halihazırda Türkiye ve dünyada kabul görmüş en verimli ve etkili sistem olan biotrickling ile aktif karbon kullanılacak. Sistem saatte 7 bin 500 metreküp giderim kapasitesine sahip olacak.

“Ek imalatlar yapılacak”

Proje kapsamında dahili ve harici borulama, emiş fanı, ızgara odasının betonarme olarak kapatılması, atık suya maruz kalan alanların cam elyaf takviyeli plastikle kapatılması, çıkış bacasının terfi tabliye kotundan 9 metre yukarıya yükseltilerek sistem deşarjının çevre yerleşiminden daha üst kottan verilmesi de sağlanacak.

“1 ay içerisinde tamamlanacak”

İş kapsamında mevcutta bulunan ve ekonomik ömrünü doldurmuş durumda olan eski koku giderim sisteminin ve borulamasının demontajı bitirildi. Yeni sistemin ekipmanlarının montajına başladı. Sistem montajının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Sistem testlerin ardından hizmete girecek.