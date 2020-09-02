Zerdalilik'te tüm sokaklar yenilendi

Muratpaşa Belediyesi, Cebesoy ve Burhanettin Onat caddeleri arasında yer alan Zerdalilik Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladı. 6 bin 701 metre yol ağı bulunan mahallede Muratpaşa Belediyesi ekipleri, son kalan 1015 metrelik yolu da sıcak asfaltla kapladı.

Kızılarık Mahallesi'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 10 bine yaklaşan nüfusuyla Zerdalilik Mahallesi'nde, 6 sokağın yenilenmesi için işbaşı yaptı. Cebesoy ve Burhanettin Onat caddeleri arasında kalan ve 6 bin 701 metre uzunluğunda cadde ve sokağı bulunan mahallenin, geçmiş yıllarda 5 bin 584 metrelik yol ağı baştan sona yenilendi. Tahribat yaşanmadığı için sadece 102 metrelik bir sokağın programa alınmadığı ikinci etap çalımlarında 1015 metre uzunluğunda sokak baştan sona yenilendi. Çalışmalar kapsamında mahallenin eski asfaltı iş makinalarıyla tamamen kazınarak temizlendi ve ardından Muratpaşa Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği asfaltla kaplandı. İkinci etap çalışmalarında 1560 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın tüm cadde ve sokaklarını kapsayan yenileme çalışmalarında artık son bir yıla girdiklerini söyledi. Yaklaşık 600 kilometre yol ağı bulunan ilçede 530 kilometre uzunluğunda cadde ve sokağın yenilendiğini aktaran Başkan Uysal, “Zerdalilik de artık yenileme çalışmalarını tamamlandığı mahallerimiz arasına girdi” dedi.