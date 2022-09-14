Zeytin bu yıl yüz güldürüyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı, ATB Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsa Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantı, ATB Meslek komitesi üyelerinin yanı sıra sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, her yıl zeytin hasadı öncesinde sektör temsilcilerini bir araya getirerek zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarını gündeme getirdiklerini ve çözüm önerileri sunduklarını belirtirken, “Borsa olarak tarımsal faaliyetlerin değer bulması için canla başla çalışıyoruz. Bunu yaparken de ortak akla önem veriyoruz. Kentimiz ekonomisi için önemli olan zeytincilik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getireceğiz. Burada alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız” diye konuştu.

"Bu yıl zeytin bol"

ATB 4. Meslek Komite Üyesi Zafer Tan, zeytinde bu yıl geçen yıla göre yüzde 30-40 rekolte artışı beklediklerini söyledi. Verim ve kalitede iyi bir yıl olacağını vurgulayan Tan, “Bu yıl zeytin bol. Sadece bizim bölgemizde değil diğer yerlerde de iyi bir yıl bekleniyor. Bu nedenle zeytinin çoğunluğu yağlığa gidecek” dedi. Zafer Tan, zeytin sıkımında kullanılan makine ve ekipmanların döviz üzerinden temin edildiğine dikkat çekerken, enerji gibi girdilerin de etkisiyle zeytinyağı sıkım maliyetlerinin artacağına dikkat çekti.

Hasada dikkat

Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, Türkiye'de özellikle yağlık zeytinde üretim rekoru beklendiğini söylerken, “Son yıllarda görülmemiş rekorla karşı karşıyayız” dedi. Hasat konusunda sıkıntı yaşanmaması için üreticinin hasat tarihiyle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini kaydeden Fettahoğlu, “Çiftçiye ne zaman hasat yapacağı konusunu öğretmemiz lazım. Zeytin maalesef ezbere toplanıyor. Hangi zeytinin hangi aşamada iyi yağ verebileceğini anlatmalıyız. Gök (göğ) zeytinden yağ çıkarmaya çalışanlar var. Zamanında hasat yapılırsa herkes emeğinin karşılığını alır” dedi.

Sıkım tarihleri için tavsiye kararı

Toplantıda, zeytinyağı fabrikalarının Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 5 Ekim, diğer ilçelerde ise 25 Ekim'de zeytinyağı sıkımına başlaması konusunda tavsiye karar alındı. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, sıkım ücreti, fiyatı, işçilik sıkıntısı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları değerlendirildi.