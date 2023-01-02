Kepez Belediyesi, Türkiye yüzyılının ilk gününde yüzyıllık bir projeye imza atarak, 10 bin zeytin ağacıyla ‘Zeytin Çiftliği' kurdu. Zeytin Çiftliğinden elde edilecek gelirin tamamı 35 bin öğrenciye burs olacak.

Kepez Belediyesi, 2023 yılının startını hem çevreci, hem de sosyal bir projeyle verdi. Türkiye yüzyılının ilk gününde yüzyıllık bir projeye imza atan Kepez Belediyesi, Antalya Orman Çiftliği'nin yanı başına 10 bin zeytin ağacıyla Zeytin Çiftliği' kurdu. Başkan Tütüncü, yılın ilk gününde işçilerle beraber zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Türkiye yüzyılının ilk gününü Antalya Orman çiftliğinde geçirdiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Burayı tam 10 bin ağaçla muhteşem bir zeytin çiftliğine dönüştürüyoruz. Zeytine farkındalık doğaya, tabiata, endüstriyel bitkilerimize farkındalık ama bütün bunların yanında elde edilecek gelir de eğitime destek amaçlı kullanılacak. Yani on yıllar boyunca değil, yüzyıllar boyunca insanlığa hizmet edecek bir adımın başlangıcındayız. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten uzunca bir süredir belediye olarak tarımsal farkındalığa ayrı bir dikkat çekiyorduk” dedi.

10 bin zeytin ağacı

Başkan Tütüncü, “Geldiğimiz noktada 2022 yılında belediyemize tahsis edilen bu çiftliğin içerisinde şimdi nitelikli güzel bir zeytin çiftliği oluşturmak bizim için büyük bir hedefti, önemli bir hayaldi. İnsanlar yaptıklarıyla var oluyorlar. İnsanlar dünyaya bıraktıklarıyla anılıyorlar. İnsanlar on yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca arkalarına bıraktıkları eserlerle anılıyorlar. Dolayısıyla burası bizim için çok özel ve önemli bir proje, önemli bir iş. Yıl içerisinde buraya 10 bin yetişmiş zeytin ağacı dikilecek. Bu zeytin ağaçları inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren meyve vermeye başlayacak. Ve elde edilen gelirde tamamıyla eğitime destek amaçlı kullanılacak. Dolayısıyla hangi açıdan bakarsak bakalım çok bereketli bir iş yaptığımız ifade etmek isterim" diye konuştu.

“Çevreci bir proje”

Zeytin ağacının fotosentez yapan bitkilerin başında geldiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu çevreci bir proje. Zeytin bölgemizin mikro klima bitkilerinden birisi, bölgemize özgü bitkilerden birisi. Dolayısıyla doğayı da bu anlamda korumuş oluyoruz. Çevreci bir iş yapıyoruz. Bütün bunların yanında zeytin bitkisi bu bölgelerin doğal geçim kaynaklarından da birisi. Yüzyıllar boyunca bu bölgelerde yaşayanlar zeytin üretmişler, zeytin hasat etmişler, zeytin bitkisinden elde ettikleri gelirle hayatlarını idame ettirmişler. Bütün bunların yanında zeytin sağlık demek, şifa demek. Zeytin ekonomik değeri de yüksek bir bitki. Yani bu çiftlikten elde ettiğimiz gelir de eğitime destek amaçlı tamamıyla sosyal bir projeyle özgüleyeceğiz” dedi.

35 bin öğrenciye burs

“İşte, bu yönüyle bu projeye yüz yıllık bir adım diyoruz" şeklinde sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “ 100 yıllık projeyi, yeni yüzyılın ilk gününde başlatmış olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yeni zeytin çiftliğimiz şehrimize hayırlı olsun. İnşallah bu ağaçlar daha da gelişsinler büyüsünler ve bunların meyveleri hepimize şifa olsun. Elde ettiğimiz gelirler de öğrencilerimize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yıllık zaman zarfında buradan bugünkü rakamlarla ifade ediyorum, 15 milyon gibi bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin tamamı ise öğrencilerimize yönelik bir bursa dönüştürülecek. Elde edilecek olan bu gelir, 35 bin öğrenciye burs olacak. Düşünebiliyor musunuz? Atıl bir arazi var. O araziyi belediyeye tahsis ettiriyorsunuz. O araziyi düzelttiriyorsunuz. İşte taşlarını kırıyorsunuz, tepelerini yok ediyorsunuz, çukurlarını dolduruyorsunuz. Yani araziyi ihya diyorsunuz. İhya ettiğiniz araziyle birlikte de aslında bu bölgenin ekonomik geliri en yüksek ürünlerinden birisiyle burayı çiftlik haline getiriyorsunuz. Elde edilen gelirle de bir sosyal amaca yöneliyorsunuz. Öğrencilere burs veriyorsunuz ve şöyle bir hedef koyuyorsunuz; 35 bin öğrenciye bu çiftlikten elde ettiğimiz gelirle burs vereceğiz" diye konuştu.