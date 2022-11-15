Zeytin hasatı dönüşü faciadan döndüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya Manavgat D 400 karayolunda akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Musa Develi'nin kullandığı 07 L 0496 plakalı kamyonet ile Ali Kaya hakimiyetindeki 07 ATV 277 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü Musa Develi, araçta yolcu olarak bulunun Ferdiye Develi, Hakan Develi, Hasan Develi, Eminegül Develi ve diğer araç sürücüsü Ali Kaya yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.