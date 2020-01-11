İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen zeytin yüklü traktör, Ulugöl yolu rampasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktör sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.