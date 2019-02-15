Zeytinköy Destek Eğitim Kurumundaki öğrenciler bilgilendirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinköy Destek Eğitim Kurumunda Bulunan öğretmen ve öğrencilerine yönelik ‘Evde güvenlik, İletişim yolu ile yapılan dolandırıcılık, İnternetin güvenli kullanılması, Trafikte güvenlik' konuları hakkında seminer düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kızılarık Mahallesinde bulunan Zeytinköy Destek Eğitim Kurumunda bulunan 73 öğrenci ve 7 öğretmene yönelik seminer düzenledi. Seminerde öğrenci ve öğretmenlere, ‘Toplum Destekli Polislik Tanıtımı ve faaliyetleri, Evde güvenlik, İletişim yolu ile yapılan dolandırıcılık, İnternetin güvenli kullanılması, Sosyal medyayı kullanırken işlenen suçların cezaları ve Trafikte güvenlik' konularında bilgiler verildi.