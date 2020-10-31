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Zeytinköy'de parklarda uyuşturucu denetimi

Antalya’da polis ekipleri uyuşturucu madde kullandıktan sonra parkları mesken tutan şahısları uzaklaştırdı.

Antalya'da polis ekipleri uyuşturucu madde kullandıktan sonra parkları mesken tutan şahısları uzaklaştırdı.


Muratpaşa ilçesinde Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere ve Doğuyaka Mahallesi'nde, madde kullanan şahısların parkları işgal ettikleri üzerin ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölgeye gelen Çevik Kuvvet ekipleri, yürümekte dahi güçlük çeken şahısları uzaklaştırdı. Masada uyuya kalan bir kişide yine ekiplerce uyandırılıp, uzaklaştırıldı. Bölgedeki şüpheli şahıslar üzerine de çalışma yapan ekiplerin, Aşık Veysel Caddesi üzerindeki denetimleri devam ediyor.


Geçtiğimiz haftada aynı cadde üzerindeki bir siteye narkotik ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmişti.

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