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Zeytinpark'ta korkutan yangın

Antalya kent merkezindeki en büyük yeşil doku alanını barındıran Zeytinpark’ta çıkan yangında 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Antalya kent merkezindeki en büyük yeşil doku alanını barındıran Zeytinpark'ta çıkan yangında 50 zeytin ağacı zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçe sınırlarındaki Zeytinpark'ta yangın çıktı. Kent merkezindeki en büyük yeşil alanı barındıran Zeytinpark'ın Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi karşısındaki bölümünden alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Zeytin ağaçları arasındaki kuru otların alevlenmesiyle yangın kısa sürede büyüdü. Zeytin ağaçlarının kök bölümünden için için yandıkları görüldü. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak alevlerin dağılmasını engelledi. Ekipler daha sonra kontrol altına aldıkları yangında soğutma çalışmasına başladı. Zeytinpark çalışanları da traktöre bağladıkları su tankeri ile yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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