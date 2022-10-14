Zincirleme kazada yaralanan sürücü ambulansta ağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye götülürken gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Bayram B.'nin kullandığı 07 L 7226 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Enes U.'nun kullandığı 07 AZF 115 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle Mithatpaşa Caddesi'nde park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra durabildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram B., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken gözyaşlarını tutamadı.