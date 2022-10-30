Zıpkınla avlanırken bulduğu küp Sahil G"üvenlik ekipleri gözetiminde çıkartıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde yıllardır amatör olarak zıpkın ile balık avlayan vatandaş, 5 metre derinlikte antik küp bulmanın heyecanını yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde çıkartılan küp incelemeye alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Engin Kelemençe (42), amatör olarak 12 yıldır su altına dalarak balık avlıyor. Finike Hükümet Konağı açıklarında dalış gerçekleştiren Kelemençe, 5 metre derinlikte antik küple karşılaşınca büyük heyecan yaşadı. Küpün yarısına kadar gömülü olduğu kumları eliyle temizleyen Kelemençe, tek parça halinde ve oldukça ağır olan küpün yerini işaretleyip, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Kelemençe, daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte tekrar dalış yaparak küpün çıkarılmasına öncülük etti. Küp incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından teslim edildi. Küpün önümüzdeki hafta içerisinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından inceleneceği öğrenildi.

"Küpü bulunca heyecan sardı"

O anları anlatan Engin Kelemençe, “Zıpkınla avlanıyordum küp buldum. Küpü bulunca heyecan sardı, kumun altında bütün gibi gözüküyordu. Yüzeysel açtım, zorladım biraz. Ağır olunca alamadım. Daha sonra şamandıramı sabitledim, Sahil Güvenliğe bildirdim. Onlar da hemen Kültür Bakanlığı ile iletişim sağladı, bir an önce çıkarma işlemlerine başladık. Çok akıntı olan ve balıkçıların aktif olduğu bir bölgede buldum. Kumluk bir bölge, sürekli üstü kapanıyor. O yüzden güvenli bir şekilde aldık. Sahil Güvenlik aldı götürdü, ben görevimi yaptım. Vicdanen rahatım, umarım güzel bilgiler alırız” dedi.