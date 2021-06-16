Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir ziraat mühendisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışan 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 15 Haziran günü hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldı. Dönmez, bugün iş yerine gitmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Dönmez'e telefondan ulaşamayan bir grup arkadaşı evine giderek kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildiren arkadaşları, güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla şok oldu. Elvan Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaşan güvenlik güçleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dönmez'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak Elvan Dönmez'in Konya nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi. Dönmez'in cenazesi Konya'dan gelecek ailesine teslim edilecek.