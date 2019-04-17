Ziraat mühendislerine ve tarım danışmanlarına eğitim

Antalya'da ziraat mühendislerine ve tarım danışmanlarına yönelik, ‘iyi tarım uygulamaları ve organik tarım eğitimi' verildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tarım danışmanları ve serbest çalışan ziraat mühendislerine yönelik olarak başlattığı eğitim hamlesinin beşinci etabında, ziraat mühendislerine ve tarım danışmanlarına iyi tarım uygulamaları ve organik tarım eğitimi verildi.

Eğitimde, Türkiye'deki iyi tarım uygulamaları, iyi tarım uygulamaları belgelendirme prosedürü, iyi tarım uygulamaları kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri, Türkiye'deki organik tarım, organik tarım belgelendirme prosedürü, iyi tarım uygulamaları ve organik tarımda devlet destekleri konuları ele alındı. Eğitim alan ziraat mühendislerine ve tarım danışmanlarına katılım belgeleri verildi.