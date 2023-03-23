Ziraat Odası Başkanı Alp: "100 binin üzerinde ruhsatsız sondaj görünüyor"

12 bin ruhsatlı sondaj, 100 binin üzerinde ruhsatsız sondaj görünüyor. Sondajlar ruhsatlandırılmalı, ruhsatsızlara izin verilmemeli” uyarısında bulundu.

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB), Dünya Su Günü'nde “Antalya Tarımında Kuraklık ve Su Kullanımı” başlıklı panel düzenledi. Çevrim içi yapılan panelin moderatörlüğünü ATAK Genel Sekreteri Gonca Ertok yaptı. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, stratejik öneme sahip suyun hor kullanıldığını söyledi. İklim değişikliğinden en çok Akdeniz havzasının etkileneceğine dikkat çeken Çeltik, hazırlıkların buna göre yapılması gerektiğini kaydetti. Antalya'nın içme suyunun tamamını yer altı su kaynaklarından karşıladığını belirten Çeltik, “Antalya su konusunda Burdur, Isparta'dan besleniyor, hatta Konya'nın suyundan bile besleniyor. Yıllardır suyumuz bol zannederek hor kullandık. Antalya şımarık çocuk gibi. Son 30 yılda su kaynaklarımızın yaklaşık yarısını tükettik. Bilgisiz hızlı bir tüketim var” diye konuştu.

Hızlı nüfus artışı, kentleşme, tarım ve maden ocakları gibi birçok faktörün suyu tehdit ettiğini söyleyen Çeltik, Antalya nüfusunun 20 yıl içerisinde en az iki kat artacağı göz önüne alınarak, su kullanımıyla ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

Suda kentsel dönüşüm önerisi

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Suyun kullanımını çiftçiye bırakırsak vahşi sulamaya devam ederiz” ifadelerine yer verdi. Yer altı su kaynaklarında sıkıntı yaşandığını söyleyen Alp, “12 bin ruhsatlı sondaj görünüyor, 100 binin üzerinde ruhsatsız sondaj görünüyor. Sondajlar ruhsatlandırılmalı, ruhsatsızlara izin verilmemeli. Suda niye kentsel dönüşüm yapmıyoruz? Artık vahşi sulamayı bırakmalıyız. Antalya dünyayı besliyor, tarımı bırakamaz ama suyunu dikkatli kullanabilir” diye konuştu.

Devlet teşviki ile son yıllarda hızla artan muz seralarını eleştiren Nazif Alp, “40 bin dönüm muz serası yapıldı. 10 dönüm muz serası günlük 70-80 ton su tüketiyor. Suya göre tarım planlaması yapılmalı. Tarımda suyumuzu dikkatli kullanalım geleceğimizi garanti altına alalım” değerlendirmesinde bulundu.

"Ölçmediğiniz suyu kontrol edemezsiniz"

DSİ 131. Şube Bölge Müdürlüğünden Baş Mühendis Özcan Kayacan suyun verimli kullanılmadığını söylerken, özellikle yer altı sularındaki tehlikeye dikkat çekti. Binlerce kaçak sondaj olduğunu söyleyen Kayacan, “Ölçemediğiniz suyu kontrol edemezsiniz” dedi. Özellikle tarımda damlama sulamaya geçilmesi, üreticinin kuraklığa dayanıklı bitkilere yönlendirilmesi, tek yıllık bitkilere izin verilmemesi, gece sulama yapılması gibi önlemler alınabileceğini kaydeden Kayacan, “Milletle devlet el ele vererek su kullanımını planlamalı” açıklamasında bulundu.

"Su kaybını önlemek için çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğünden Atila Ünal, kanal ve kanaletlerde büyük su kaybı olduğunu belirterek, su kaybını önlemek için yürüttükleri projeleri anlattı. Türkiye'de tarımda kullanılan sulama suyunun veriminin yüzde 43 olduğuna dikkat çeken Ünal, “Sulama sistemleri üzerine yaptığımız projelerin tümünü saatli sistem üzerine yürütüyoruz. Çiftçiyi kontrollü su kullanımı konusunda yönlendiriyoruz” dedi.

Korkuteli, Elmalı, Kaş, Akseki, İbradı, Gazipaşa'da suyu sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Ünal, kuraklığa dayanıklı bitki üretimi konusunda çiftçiyi yönlendirdiklerini kaydetti.

“Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz”

Yeşil Yayla Sulama Kooperatifi Başkanı Halil Toker, Korkuteli'deki su sıkıntısına dikkat çekerek, “Eskiden 40 metreden su alırken artık 70 metreden su çekebiliyoruz. Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Kooperatif olarak bu yönde çalışmalarımız var” diye konuştu.

Panele Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğünden Atila Ünal, DSİ 131. Şube Bölge Müdürlüğünden Baş Mühendis Özcan Kayacan ve Yeşil Yayla Sulama Kooperatifi Başkanı Halil Toker katıldı.