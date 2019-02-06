Ziraat Odası Başkanı Kökce, banka müdürleriyle görüştü

Antalya'nın Kumluca Zirat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçedeki banka müdürlerinden hortumdan zarar gören çiftçilere destek istedi.

Pazar Günü yapılan seçimli olağan genel kurul toplantısında yeniden Zirat Odası Başkanlığına seçilen Hidayet Kökce, 24 ve 26 Ocak'ta yaşanan hortumlardan zarar gören çiftçilere nasıl yardımcı olacakları konusunda ilçedeki banka müdürleriyle görüştü. Ziraat Odası'nda gerçekleşen görüşmeye ilçede bulunan bankaların müdürleri katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Bankalarınızın her zaman çiftçilerimizin yanında olduğunu biliyorum. Ancak 24 ve 26 Ocak tarihlerinde ilçemizde büyük bir hortum felaketi yaşadık. Çok sayıda üreticimiz zarar gördü. Çiftçilerimize TARSİM Sigortası yaptırmaları konusunda her zaman tavsiye'de bulunuyoruz. TARSİM Sigortası olmayan afetzedelerimize ne kadar yardımcı olabileceğinizi konuşmak için biraraya geldik” diye konuştu.

Banka Müdürleri ise; “Hortum'dan zarar görmüş çiftçilerimiz TARSİM Sigortası yaptırmamış diye de cezalandıramayız. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden Hasar Tespit Tutanağı getiren çiftçilerimize her iki tarafında memnun kalacağı nispette yardımcı oluruz. Amacımız çiftçimizi ağır borç altına sokmak değil, onları zor durumda kalmadan borçlarını ödeyip üretime devam etmelerini sağlamaktır” dediler.