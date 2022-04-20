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Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş'in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 1-0


12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti


32. dakikada Fajr'ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1


33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja'nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efecan, Umut Güneş, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Eduardo


Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Eren Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Candeias, Mevlja, Oğuz Aydın


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Aapindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Goutas, Sefa Yılmaz, Camara, Moussa, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Emre Akbaba (dk. 6) (Alanyaspor), Yatabare (dk. 32) (Sivasspor)


Sarı kart: Furkan Bayır (Alanyaspor)

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