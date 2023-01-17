Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndan Corendon Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndan Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada Emin Bayram'ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo'ya verdi. Kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo'nun şutu auta çıktı.
4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo'ya aktardı. Eduardo'nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü.
13. dakikada Eduardo'nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan'ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Galatasaray'ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1
38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens'e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens'in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu: 0-2
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek
Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Eduardo
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Erencan Yardımcı, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan, Doumbia
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsonn, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertensx, Rashica, Gomis,
Yedekler: Jankat Yılmaz, Van Aanholt, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Icardi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Nelsson (dk. 16), Mertens (dk. 38) (Galatasaray)
Sarı kart: Eduardo (Alanyaspor)