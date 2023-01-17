Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1'lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın pasıyla Eduardo topu gerisindeki Umut Güneş'e verdi. Ceza sahası dışından Umut Güneş'in sert şutu az farkla auta gitti.

67. dakikada Balkovec'in sağ kanata doğru uzun pasıyla Candeias buluştu. Candeias'ın pasıyla buluşan Cavaleiro meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

79. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Runarsson taça çeldi.

81. dakikada Candeias'ın ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

89. dakikada Lusamba'nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+10. dakikada Van Aanhlot'un ceza sahası içine pasını Balkovec kornere çeldi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek

Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Fer dk. 46), Furkan Bayır, Balkovec, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Ahmed Hassan dk. 76), Zinedine Ferhat (Candeias dk. 60), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 60), Eduardo (Oğuz Aydın dk. 60)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, , Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsonn, Emin Bayram, Emre Taşdemir (Abdülkerim Bardakcı dk. 86 ?), Midtsjö (Van Aanholt dk. 86 ?), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertensx (Torreira dk. 73), Rashica (Barış Alper Yılmaz dk. 73), Gomis (Icardi dk. 64)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Özgür Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nelsson (dk. 16), Mertens (dk. 38) (Galatasaray) Cavaleiro (dk. 67) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Eduardo (Alanyaspor), Dubois, Okan Kocuk (Galatasaray)