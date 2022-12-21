Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2

Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Eyüpspor ile normal sürede 2-2 berabere kaldı. Uzatmalara giden maçta 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılan ev sahibi ekip adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Eyüpspor'lu Ahmed Ildız'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mete Kaan Demir topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Ahmed Ildız'ın pasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunu kaleci Runnarsson kurtardı.

32. dakikada Alanyaspor'dan Candeias'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Cavaleiro'nun şutunu kaleci Emrullah kurtardı.

42. dakikada Bülent Uzun'un ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Mete Kaan Demir'in şutunu kaleci Runnarsson kornere çeldi.

54. dakikada Mete Kaan Demir'in ceza sahası içerisinde topun eline çarpması sonucu Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışında Ahmed Hassan şutu yan direğe çarparak dışarı çıktı.

62. dakikada sol kanattan Pereira'nın ortasında kafa vuruşu yapan Zinedine Ferhat topu ağlarla buluşturdu. 1-1

76. dakikada Alanyaspor'da Doumbia'nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan bir kez daha topu dışarı gönderdi.

81. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Zinedine Ferhat'ın ceza sahasına ortasında topa kayarak vuran Ahmed Hassan topu ağlarla buluşturdu. 2-1

86. dakikada Eyüpspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Taşkın İlter'in şutu fileleri havalandırdı. 2-2

113. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içine doğru savunma arkasına attığı topu düzgün kontrol eden Doumbia soğukkanlı vuruşuyla kaleci Emrullah'ı mağlup ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Hakan Karabalcık, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fer, Fatih Aksoy, Umut Güneş (Doubia dk. 71), Lusamba (Eduardo dk. 91 ?), Yusuf Özdemir (Ferhat dk. 58), Candeias (Pereira dk. 58), Cavaleiro (Oğuz Aydın dk. 58), Efecan Karaca, Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Berkan Emir, Fethi Özer, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Erdem Gökçe dk. 79), Badji (İbrahim Akdağ dk. 46), Taşkın İlter, Dibba (Arda Yumurtacı dk. 99 ?), Ahmed Ildız, Mete Kaan Demir (Sekidika dk. 67), Umut Bulut (Babel dk. 79)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Berkay Doğan, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya,

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Mete Kaan Demir (dk. 9), Taşkın İlter (86) (Eyüpspor), Ferhat (dk. 62) Ahmed Hassan (dk. 81), Doumbia (dk. 113) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Pereira, Oğuz Aydın (Alanyaspor), İbrahim Akdağ (Eyüpspor)