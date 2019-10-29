Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - İnegölspor: 0

tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 2. Lig takımlarından İnegölspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi takımın 3-0'lık skoruyla tamamlandı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Campos'un ara pasında topu alan Yacine Bammou, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kaleci Şener'in ayağına çarparak kornere gitti.

24. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan rakip sahaya sokulan Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Bakasetas çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

44. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Tayfun Bingöl ortasında penaltı noktasına hareketlenen Bammou'ya aktardı. Bu futbolcunun rakip 2 oyuncunun arasından yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

45+1. dakikada iki oyuncudan şık bir çalımla sıyrılan Campos'un pasında Yacine, sağdan ceza alanına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa geriden gelen Bakasetas plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-0

61. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında rakibinden sıyrılan Tayfur müthiş ara pasıyla topu Onur Bulut'u aktardı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği topu kaleci Şener üstten kornere tokatladı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Özgür Ertem, Ali Tuna

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Bakasetas (Onur Bulut dk. 60) Baiano, Kaan Kanak, Umut Güneş, Campos, Tzavellas (Hamza Özdemir dk. 80) Caulker, Tayfur Bingöl (Veysel Karanı Ünal dk. 70) Yacine Bammou

Yedekler: Eray Birniçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Demba Cisse, Junior Fernandes, Welinton Souza Sılva, Emmanouil Siopıs

Teknik Direktör: Erol Bulut

İnegölspor: Şener Özcan, Ömer Faruk Şenkan, Tayfun Pektürk, Selimcan Temel, Hacı Mustafa Karabulut (Cumhur Yılmaztürk dk. 46 ?) Enes Bayır, Muharrem Ozan Cengiz (Ahmet Hakan Şahin dk. 73 ?) Ali Kemal Yükseker, Bilal Özdemir, Yasin Görkem Arslan, Raif Demir (Niyazı Batuhan Salman dk. 46)

Yedekler: Sabri Gündoğan, Gökhan Kurumuş, Emir Özsoy, Orhan Evci

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Goller: Bakasetas (dk. 24), Bammou (dk. 44), Bakasetas (dk. 45+1) (Alanyaspor)

Sarı kart: Muharrem Cengiz (İnegölspor)