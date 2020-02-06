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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, Sivasspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.


18. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.


32. dakikada Yatabare'nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.


38. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.


41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez


Antalyaspor: Ferhat, Salih Dursun, Charles, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'dinga, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Mukairu


Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Chico, Amilton, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sivaspor: Ali Şaşal, Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Yasin Öztekin, Yatabare


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Fatih Aksoy, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor)

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