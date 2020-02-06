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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecide kaldı.


74. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


79. dakikada Camara'nın uzun pasında Skuletic'in aşırdığı kafa topunu önünde bulan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.



Stat: Antalya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez


Antalyaspor: Ferhat, Salih Dursun, Charles, Ersan Adem Gülüm (Bünyamin Balcı dk. 85 ?) Eren Albayrak, N'dinga, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy (Chico dk. 77), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Amilton dk. 60), Mukairu


Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sivasspor: Ali Şaşal Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Mert Hakan Yandaş (Uğur Çiftçi dk.90 ?), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Skuletic dk. 65), Yasin Öztekin (Fatih Aksoy dk. 46), Yatabare


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Appindangoye, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Fatih Aksoy, Skuletic (Sivasspor)

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