Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecide kaldı.
74. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
79. dakikada Camara'nın uzun pasında Skuletic'in aşırdığı kafa topunu önünde bulan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Antalyaspor: Ferhat, Salih Dursun, Charles, Ersan Adem Gülüm (Bünyamin Balcı dk. 85 ?) Eren Albayrak, N'dinga, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy (Chico dk. 77), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Amilton dk. 60), Mukairu
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sivasspor: Ali Şaşal Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Mert Hakan Yandaş (Uğur Çiftçi dk.90 ?), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Skuletic dk. 65), Yasin Öztekin (Fatih Aksoy dk. 46), Yatabare
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Appindangoye, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Fatih Aksoy, Skuletic (Sivasspor)