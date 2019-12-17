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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.


8. dakikada Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metahan Mertöz'ün sert vuruşunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1


24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direkte topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşuna kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1



Stat: Asteria Kremlin Palace


Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı


Antalyaspor: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Bünyamin Balcı, Cissokho, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar, Fredy, Gelson Dala, Mukariu


Yedekler: Yakup Mert, Mevlüt Han Ekelik, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Ege Bilsel, Batuhan Berkay Fındık, Emre Korkmaz


Eyüpspor: Timur Çakıroğulları, Göksu Alhas, Muhammet Yeşil, Muhammet Sercan Türkeri, Muharrem Doğan, Kadirhan Atagün, Berkan Burak Turan, Eren Taşkın, İzlem Anıl Balakkız , Metehan Mertöz , Emre Torun


Yedekler: Alp Tutar, Doğukan Öksüz, Harun Özcan, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ömer Akbel, Ahmed Emir Tekçam


Goller: Metahan Mertöz (dk. 8) (Eyüpspor), Gelson Dala (dk. 24) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Muhammet Sercan Türkeri (Eyüpspor), Metehan Mertöz (Eyüpspor)

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