Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

tur ilk maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Drole'nin ceza sahası içinde, savunma oyuncusu Abdullah tarafından düşürülmesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada topun başına geçen Barrada penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-0

43. dakikada atılan uzun pasta sol kanattan kale çizgisine doğru inen Raşit Sevindir, Sergen Yatağan tarafından düşürülünce hakem penaltıya hükmetti.

44. dakikada penaltı atışını Serrvan Taştan, gole çevirdi. 1-1

58. dakikada Aziz Kızılgün'ün ceza sahası sağ çaprazından penaltı noktası üzerine kestiği ortada Görken Güven'in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Aytaç kaleye gönderdiği şutu kaleci Ferhat ayaklarıyla uzaklaştırdı.

65. dakikada Danilo'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin müdahalesine rağmen fillere gitti. 2-1

71. dakikada Abdullah Balıkuv'un ceza sahası içinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Aytaç Deniz, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa defansın da müdahalesiyle Görkem Güven dokunamadı. Altı pas içine seken topu Bünyamin düzgün bir vuruşla gole çevirdi. 2-2

90+1. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Osman Çelik'i, Mustafa Kaya arkadan kayarak yere indirmesi nedeniyle hakem direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Antalya

Hakemler:Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum,Abdullah Bora Özkara

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Birkan Öksüz (Batuhan Fındık dk. 56), Osman Çelik, Cissokho, Vaınqueur, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan( Mustafa İnan dk. 83), Danilo, Barrada (Fehmi Koç dk. 67), Harun Alpsoy, Drole

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mustafa İnan, Sezer Taşkolu, Yavuz Alemdar

Teknik direktör: Bülent Korkmaz

Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal, Abdullah Balıkuv (Mustafa Kaya dk. 90 ?), Uğur Daşdemir, Kerem Kaya, Eren Tokat, Servan Taştan, Raşit Sevindir, Bünyamin Karataş, Aytaç Deniz (Cuşkun Yılmaz dk. 83), Aziz Kızılgün (Ramazan Özcan dk. 70), Görkem Güven

Yedekler: Emre Gamsız, Mehmet Yeniler

Teknik direktör: Oktay Derelioğlu

Goller: Barrada (dk.17 pen.), Danilo (dk. 65) (Antalyaspor), Servan Taştan (dk. 44 pen.), Bünyamin Cesur Karataş (dk. 77) (Darıca Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Mustafa Kaya (dk. 90+1) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı kart: Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği)