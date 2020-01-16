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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe’yi ağırlıyor.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1


18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2



Stat: Akdeniz Üniversitesi


Hakemler:Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Mehmet Salim Mazlum


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Harun Alpsoy, Cengiz Demir, Celustka, Chico, Charles, Bünyamin Balcı, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Fredy, Mukairu


Yedekler: Yakup Mert Çakır, Diego, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Amilton, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batıhan Berkay Fındık, Mikail Başar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Göztepe: Mehmet Bakırbaş, Paluli, Titi, Schwechlen, Yalçın Kayan, Andre Castro, Borges, Batuhan Kırdaroğlu, Mossoro, Halil Akbunar, Deniz Kadah


Yedekler: Eren Bilen, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleonı


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 44) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18)(Antalyaspor)

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