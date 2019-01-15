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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 3 - Göztepe: 3

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Harun'un sağ köşeden ceza sahası içine ortasında Mevlüt topu ağlarla buluşturdu. 1-0


15. dakikada sağ kanattan gelen topla buluşan Borges'in sert vuruşunu kaleci Ferhat çeldi.


30. dakikada Birkan'ın ara pasında topla buluşan Drole, rakip oyuncuları geçtikten sonra topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-0


50. dakikada Borges'in ortasında topa yükselen Axel kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-1


58. dakikada, Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Kadu kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2


67. dakikada Sergen, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.


69. dakikada penaltıyı kullanan Mevlüt, topu ağlarla buluşturdu. 3-2


82. dakikada, Borges'in kafa vuruşunda Halil İbrahim topu çizgiden çevirdi.


83. dakikada, Jerome ile Halil İbrahim arasındaki ikili mücadelenin ardından maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.


86. dakikada topun başına geçen Borges topu ağlarla buluşturdu. 3-3



Stat: Antalya Stadyum


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz


Antalyaspor: Ferhat, Celustka (Mustafa İnan dk. 46), Birkan (Cissokho dk. 87 ?), Chico, Musa, Chico, Osman, Charles, Harun, Sergen (Halil İbrahim dk. 77), Drole, Mevlüt


Yedekler: Ozan, Batuhan Berkay, Cenk, Bünyamin


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: Eren, Tayfur, Kadu, Titi, Grillo (Berkan dk. 71), Poko, Borges, Axel (Deniz dk. 71), Gouffran (Yasin dk. 46), Halil, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Reis, Yalçın, Alpaslan, Castro, Samed Ali, Ghilas


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Mevlüt (dk. 9 ve 69 pen.), Drole (dk. 30) (Antalyaspor), Axel (dk. 50), Kadu (dk. 58), Borges (dk. 86 pen.) Göztepe


Sarı Kart: Jerome (Göztepe)

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