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Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (ilk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarı ev sahibi takımının 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sağdan gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oltan kale önündeki karambolden yararlanarak topu ağlara gönderdi. 0-1


14. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza alanı içinde rakibinden kapan Siopis, ortadaki Babacar'a aktardı. Babacar'ın şutu ağlarla buluştu. VAR'a giden hakem Ramazan Keleş, Siopis'in önce topa müdahale ettiği gerekçesiyle golü verdi. 1-1


23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Berkan savunmadan sıyrılarak topa vurdu ancak top direkten döndü.


24. dakikada sağ taraftan Bakasetas ile köşe vuruşunu kullanan Alanyaspor'da ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel


Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar


Yedekler: Ahmet Güney, Ceyhun, Efecan, Salih, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Moubandje, Efkan, Umut


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


BB Erzurumspor: Kayacan, Donald, Gökhan, Arturo Mina, Mücahit, Osman, Mehmet Murat, Emrah, Sadiku, Brahim Darri, Oltan,


Yedekler: Batuhan, Novikovas, Schwechlen, Adolphe Teikeu, Özgür, Yusuf, Muhammed, Gomes, Cenk


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Oltan (dk. 7) (BB Erzurumspor), Babacar (dk. 14), Caulker (dk. 24) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Oltan (BB Erzurumspor)

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