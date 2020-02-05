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Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.


54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker'ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0


70. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Cem Satman


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker,Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas (Musa Çağıran dk. 82 ?), Bammou (J. Fernandes dk. 46), Cisse (Mustafa Pektemek dk. 71)


Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Salih Uçan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes (Mariano dk. 46), Lemina, Taylan, Sekidika (Adem Büyük dk. 62), Jimmy Durmaz, Belhanda (Ömer Bayram dk. 81 ?), Onyekuru


Yedekler: Muslera, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Andone,


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Bakasetas (dk. 20), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor),


Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Alanyaspor), Taylan, Lemina, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener, Ömer Bayram (Galatasaray)

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