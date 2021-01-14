Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 4 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
53. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur'un vuruşunda top az farkla auta gitti.
57. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih'e verdi. Fatih, topu savunma arkasına sarkan Babacar'a aktardı. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
67. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan'a verdi. Bu futbolcunun sert vuruşu kaleci Kayacan'da kaldı.
77. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Ramazan Keleş, VAR incelemesinin ardından golü verdi. 4-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis (Salih dk. 73), Berkan (Ceyhun dk. 83), Tayfur (Efkan dk. 83 ?), Bakasetas (Mustafa Pektemek dk. 83 ?), Davidson, Babacarx (Umut dk. 73)
Yedekler: Ahmet Güney, Efecan, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Moubandje
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
BB Erzurumspor: Kayacan, Donald (Adolphe Teikeu dk. 46), Gökhan (Muhammed dk. 87 ?), Arturo Mina, Mücahit, Osman, Mehmet Murat, Emrah (Cenk dk. 64 ?), Sadiku (Özgür dk. 79?) Brahim Darri (Novikovas dk. 46), Oltan
Yedekler: Batuhan, Schwechlen, Yusuf, Gomes,
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Oltan (dk. 7) (BB Erzurumspor), Babacar (dk. 14, 57), Caulker (dk. 24), Davidson (dk. 71) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Oltan, Mehmet Murat, Arturo Mina (BB Erzurumspor), Ceyhun (Alanyaspor)