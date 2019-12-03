Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1

Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou sol kanattan ceza sahasına içene gönderdiği ortaya Efecan'ın güçlükle yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

4. dakikada Alanyasporlu Salih'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale önüne havalanan topa penaltı noktasında yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı. 1-0

13. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur'un sağ kanattan arka direğe ortasında Campos'un kafa şutu yandan auta gitti.

16. dakikada Alanyaspor atağında rakibine şık bir çalım atan Efecan sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Campos, kafa vuruşunu kaleci İrfan bu topu tokatlayarak kornere attı.

28. dakikada Efecan'ın ortasında Kaan sol çaprazdan gelişine oldukça sert vurdu. Kaleci topu İrfan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

31. dakikada gelişen Adanaspor atağında Eren cezaalanı önünde sert vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.

48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tzavellas'ın yüksek gönderdiği topu Efecan ceza alanı içinde geriden koşu yapan Yacine Bammou'ya indirdi. Yacine'nin gelişine vuruşu ise ağlarla buluştu. 2-0

56. dakikadaki Adanaspor kontratağında topu hızla rakip sahaya taşıyan Umut'un pasında koşu yapan Roni topu kontrol etti. Ceza sahasına giren Roni'nin şutu ağlarla buluştu. 2-1

58. dakikada santranın hemen ardından gelişen Alanyaspor atağında hızlı paslarla rakip sahaya giren Campos, boştaki arkadaşı Bammou'ya aktardı. Rakiplerini çalımlayan Bammou sert vurdu ve meşin yuvarlak kaleci İrfan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-1

66. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında taç çizgisinde topu hızla süren Bammou son çizgide topu durdurarak ceza sahasına girdi. Önünü boşaltan Bammou direkt kaleye gönderdi ve kendinin 3. takımının 4. golünü ağlara gönderdi: 4-1

88. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza sahası çaprazına taşıyan Bakasetas, topu ceza sahasına geriden gelen Campos'un koşu yoluna gönderdi. Topa yetişen Campos bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu: 5-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Kaan (Veysel Karani Ünal dk. 74), Onur, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Salih (Musa Çağıran dk. 62), Efecan, Umut Güneş, Campos, Bammou (Bakasetas dk. 69)

Yedekler: Eray Birniçan, , Wanderson, N'Skala, Welinton, Siopis, Hamza Özdemir

Teknik Direktör: Erol Bulut

Adanaspor: İrfan Can, Serdar, Abdulkadir (Hakan dk. 57), Eren (Marvin Sinan Büyüksakarya dk. 64 ?), Utku, Enes, Kağan, Özgür, Evren (Veli dk. 75), Okan, Dos Reis

Yedekler: Goran Karacıc, Moussa, Özkan, Semir

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Tzavellas (dk. 4 ve 48), Bammou (dk. 58 ve 66), Campos (dk. 88) (Alanyaspor), Umut (dk. 56) (Adanaspor),

Sarı kartlar: Özgür, Evren (Adanaspor)