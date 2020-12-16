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Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içine kadar getirerek kale önünde savunmanın arkasına sızan Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu futbolcu sert şutuyla meşin yuvarlağı fillere gönderdi. 1-0


17. dakikada sol kanattan Salih'in kullandığı köşe atışında altıpasın içindeki Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0


25. dakikada sağdan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine kadar ortaladı. Ceza alanı içindeki Ronei kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-1


69. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içinden savunma arkasına sızan Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 3-1


77. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan ceza sahası içine kadar top süren Efecan Karaca, çektiği sert şut kaleci Yaşar'da kaldı.


85. dakikada ceza sahasına sokulan Bakasetas sağda Bareiro'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği Umut Güneş bekletmeden çektiği şut fillerle buluştu. 4-1


90. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bakasetas'ın şutu kaleciden döndü. Dnen topu Bareiro ağlara yolladı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral


Alanyaspor: Marafona, Tayfur (Alpay Çelebi dk. 71 ?) Fatih, Caulker, Moubandje (Juanfran dk. 59), Salih, Umut, Berkan (Bakasetas dk. 77), Hasan (Efecan Karaca dk. 59), Efkan, Mustafa (Adam Bareiro dk. 71)


Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Babacar, Giorgos Tzavellas, Yusuf Özdemir, Davidson


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Adanaspor: Yaşar, Evren (Melih dk. 73 ?), Isaac Donkor, Cenk, Umut (İbrahim Aksu dk. 74 ?), Eren, Muhammet Ömer Çakır (İsmail Erdoğan dk. 46), Tevfik, Ozan (Ozegovic dk. 46), Rodrigues (Ömer Çiçek dk.c86 ?), Serhat


Yedekler: Burak, Ahmet Bahçıvan, Adolphe Belem,


Teknik Sorumlu: Semih Özü


Goller: Mustafa Pekdemek (dk. 14 ve 69), Fatih Aksoy (dk. 17), Umut (dk. 86), Adam Bareiro (dk. 90) (Alanyaspor), Isaac Donkor (dk.25) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Ozegovic (Adanaspor), Alpay Çelebi, Tevfik (Alanyaspor)

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