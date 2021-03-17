Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar(İlk yarı)
17. dakikada Bünyamin'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lukas Podoslki'nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0
35. dakikada ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında araya giren Salih Uçan'ın şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.
43. dakikada Podolski taşıdığı topu ceza sahasına sağdan giren Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.
44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski'nin rakibini eksilttikten sonra yaptığı şut yandan auta gitti.
45. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Dönen topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.
Stat: Antalya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Podolski
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Sidney Sam, Orgıll, Mevlüthan Ekelik, Serdar Gürler, Omar İmeri, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Bareıro, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Siopis, Umut Güneş, Caulker, Tetah
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Podolski (dk. 17) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Amilton, Eren Albayrak, Podolski (FT Antalyaspor), Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)