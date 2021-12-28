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Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2- GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur mücadelesinde FT Antalyaspor, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza sahası çaprazından şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1


61. dakikada yapılan verkaçla sol kanattan ceza sahasına giren Hayrullah'ın vuruşunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çeldi.


73. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha, penaltı noktası üzerine aktardığı topa gelişine vuran Fredy'in şutu az farkla üstten auta gitti.


75. dakikada ceza alanı içinde defanstan seken topu önünde bulan Fredy'in sert şutunu kaleci kornere çeldi .


87. dakikada Güray Vural'ın sol köşeden ceza sahası içine kullandığı kornere iyi yükselen Naldo'un kafası kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Cemil Tunç


FT Antalyaspor: Sousa, Eren Albayrak,Bahadır Öztürk (Güray Vural dk. 70), Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Milosevic (Naldo dk. 70), Fredy (Fredy dk. 90 ?), Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar (Doğukan Sinik dk. 59), Wright (Crivelli dk. 56)


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri Şahin, Mukaıru, Amilton


Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk


GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Bacelar (Diarra dk. 84 ?) Fatih Yılmaz (Zeki Yavru dk. 46), Pelupessy, Flavio,Luız Junıor (Perez Fontanılla dk. 84 ?), Champness (Suleymanov dk. 62), Çekdar Orhan (Balde dk. 62), Umut Nayir


Yedekler: Bedirhan Beyaz, Göktan Cörüt, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak


Teknik sorumlu: Hakan Keleş


Goller: Ghacha (dk. 27), Naldo (dk. 87) (FT Antalyaspor), Umut Nayir (dk. 55) (GZT Giresunspor)


Sarı kartlar: Fatih Yılmaz, Luiz Junior, Suleymanov (GZT Giresunspor)

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