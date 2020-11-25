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Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında FT Antalyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Pendikspor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


22. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.


40. dakikada Veysel Sarı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fredy topu ağlarla buluşturdu. 1-0


65. dakikada Fredy'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ufuk Akyol'un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


69. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Podolski'in gelişine vuruşu az farkla üstten auta gitti.


75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Podolski, Emirhan Çağlayan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


76. dakikada penaltı atışını kullanan Adis Jahovic topu filelere gönderdi. 2-0


90. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enis Durak'ın vuruşu yan kale direğine çarptı, ardından kaleci topu kontrol etti.



Stat: Antalya


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı


FT Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ali Eren İyican (Amilton dk. 69), Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı, Nuri Şahin (Mevlüthan Ekelik dk. 78), Hakan Özmert (Ufuk Akyol dk. 59), Fredy, Mert Yılmaz, Omar İmeri (Eren Albayrak dk. 46) Gökdeniz Bayrakdar (Podolski dk. 46) Jahovic


Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Pendikspor: Mehmet Cinpir, Gökhan Lale (Mertcan Akkaya dk. 61), Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Mahmut Caner Alioğlu (Ömer Kandemir dk. 61), Atakan Müjde, Fatih Cerlek, Oktay Balcı (Enis Durak dk. 46), Emirhan Çağlayan, Ercüment Eray Ataklı (Kerem Kaya dk. 69), Yaser Hacımustafaoğlu


Yedekler: Emre Aydın, Salim İyik, Özgür Çelik


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Goller: Fredy (dk.40), Jahovic (dk. 77 pen.) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Gökhan Lale, Ercümet Eray Ataklı (Pendikspor)

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