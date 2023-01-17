İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Türkiye Kupası: FTA Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın vuruşu üstten auta gitti.


29. dakikada sol kanattan Larsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün plasesini kaleci Bilal son anda kornere çeldi.



Stad: Akdeniz Üniversitesi


Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç


FTA Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Ufuk Akyol, Soner Aydoğdu, Sinan Gümüş, Nakajima, Larsson, Admir Mehmedi


Yedekler: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Luiz Adriano, Ndao, Ömer Toprak, Luyındama, Mustafa Erdilman, Emirhan Alperen Yılmaz, Ege Bilsel


Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk


Kayserispor: Bilal Bayazıt,Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Onur Bulut, Ackah, Ali Karimi, Ramazan Civelek, Emrah Başsan, Kemen, İlhan Parlak


Teknik sorumlu: Çağdaş Atan


Yedekler: Cenk Gönen, Abdülkadir Taşdan, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mane, Carole, Ethem Balcı, Mert Dinç, Mensah


Teknik Sorumlu: Çağdaş Atan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.