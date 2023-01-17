Ziraat Türkiye Kupası: FTA Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın vuruşu üstten auta gitti.
29. dakikada sol kanattan Larsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün plasesini kaleci Bilal son anda kornere çeldi.
Stad: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
FTA Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Ufuk Akyol, Soner Aydoğdu, Sinan Gümüş, Nakajima, Larsson, Admir Mehmedi
Yedekler: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Luiz Adriano, Ndao, Ömer Toprak, Luyındama, Mustafa Erdilman, Emirhan Alperen Yılmaz, Ege Bilsel
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
Kayserispor: Bilal Bayazıt,Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Onur Bulut, Ackah, Ali Karimi, Ramazan Civelek, Emrah Başsan, Kemen, İlhan Parlak
Teknik sorumlu: Çağdaş Atan
Yedekler: Cenk Gönen, Abdülkadir Taşdan, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mane, Carole, Ethem Balcı, Mert Dinç, Mensah
Teknik Sorumlu: Çağdaş Atan