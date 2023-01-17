Ziraat Türkiye Kupası: FTA Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, Kayserispor ile karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda FTA Antalyaspor, Kayserispor ile karşılaştı. Uzatmalara giden karşılaşmada rakibini 2-0 yenen Kayserispor, çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında Nakajima'nın ceza yayı üzerinden yerden şutu kale direği dibinden az farkla yandan auta gitti.
63. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşu üstten auta çıktı.
80. dakikada Amar'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Luiz Adriano'nun ceza alanı çizgisinden sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
96. dakikada Mustafa Erdilman'ın ceza alanı içine kestiği ortada Luiz Adriano'nun kafasını savunma çizgiden çıkardı.
99. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Mensah'ın set şutu kale direği dibinden auta gitti.
105. dakikada Mane'nin sol kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Cardoso'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1
120. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ethem Balcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
FTA Antalyaspor: Ataberk, Floranus (Bünyamin Balcı dk .87), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Ufuk Akyol (Emirhan Alperen Yılmaz dk. 107), Soner Aydoğdu (Mustafa Erdilman dk. 87), Sinan Gümüş (Luiz Adriano dk. 71), Nakajima, Larsson (Cemali Sertel dk. 95), Admir Mehmedi (Ndao dk. 87)
Yedekler: Alperen Uysal, Ömer Toprak, Luyındama, Ege Bilsel
Teknik sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
Kayserispor: Bilal Bayazıt,Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Onur Bulut, Ackah (Cardoso dk. 62), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Mensah dk. 71), Emrah Başsan (Ethem Balcı dk. 118 ?), Kemen (Mane dk. 78), İlhan Parlak (Gökhan Sazdağı dk. 74)
Teknik sorumlu: Çağdaş Atan
Yedekler: Cenk Gönen, Abdülkadir Taşdan, Carole, Mert Dinç
Teknik sorumlu: Çağdaş Atan
Goller: Cardoso(dk. 105), Ethem Balcı (dk. 120) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ackah, Cardoso, Arif Kocaman(Kayserispor)