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Ziraat Türkiye Kupası: FTA Antalyaspor: 1 - Manisa FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu karşılaşmasında FTA Antalyaspor, Manisa FK'yı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada ceza sahasında Kudriashov'un hatasında topu önünde bulan Selim Ilgaz, müsait pozisyonda topu auta attı.


28. dakikada Anıl Koç'un ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.


55. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Kudriashov'un kafası az farkla üstten auta çıktı.


74. dakikada Fernando'nun uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Haji Wright, savunma oyuncusu Ayberk Karapo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


76. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Haji Wright penaltıyı gole çevirdi. 1-0



Stat: Corendon Airlines Park


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Saygın Ögel, Furkan Aksuoğlu


FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Floranus (Bünyamin Balcı dk. 84 ?), Amar, Kudriashov, Cemali Sertel, Hakan Özmert (Fernando dk. 60), Soner Aydoğdu (Ufuk Akyol dk. 46), Fredy (Luiz Adriano dk. 46), Gökdeniz Bayrakdar, Sam Larsson (Ghacha dk.46), Haji Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Erdilman, Erkan Eyibil, Emre Uzun, Veysel Sarı


Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk


Manisa FK: Samet Karabatak, Oktay Gürdal, Domgjonas, Ayberk Karapo, Mert Kuyucu (Batuhan Kör dk. 80 ?), Stark (Burak Altıparmak dk. 69), Kadir Yurdakul, Fırat Sarı( Gakpa dk. 80), Anıl Koç (Çağrı Giritlioğlu dk.55), Selim Ilgaz (Burak Altıparmak dk.70), Mehmet Uysal


Yedekler: Ömer Kahveci, Prib, Arda Çolak, Muhammet Taha Şahin


Teknik Direktör: Levent Eriş


Gol: Haji Wright (dk.76 pen.)


Sarı kart: Ayberk Karapo (FTA Antalyaspor)

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