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Ziraat Türkiye Kupası: FTA Antalyaspor: 3 - Pendikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur mücadelesinde FTA Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Tarık Tekdal'ın pasında topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Emre Aydın'ın vuruşu Luiz Adriano'ya çarparak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada Enes'in geri pasında kaleci topu düzeltip uzaklaştırmak isterken Luiz Adriano araya girdi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


45. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Luiz Adriano pasını müsait pozisyondaki Soner Aydoğdu'ya bıraktı. Bu futbolcu düzgün vuruşu topu ağlara yolladı. 3-0


52. dakikada Oltan Karakullukçu'nun ceza yayı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.



Stat: Corendon Airlenes Park


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan


FTA Antalyaspor: Alperen Uysal (Ataberk Dadakdeniz dk. 76), Floranus, Gerxhaliu, Ömer Toprak (Kudriashov dk. 46), Cemali Sertel (Erkan Eyibil dk. 72), Soner Aydoğdu (Mevlüt Han Ekelik dk. 62), Hakan Özmert (Ghacha dk. 62), Gökdeniz Bayrakdar, Mustafa Erdilman, Admir Mehmedi, Luiz Adriano


Yedekler: Bünyamin Balcı, Farnando, Wright, Ufuk Akyol, Nakajima


Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendıjk


Pendikspor: Emre Aydın (Kubilay Anteplioğlu dk. 46), Ruhan Arda Aksoy, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu (Berkay Sülüngüz dk. 46), Erhan Kara, Enes Keskin (Mesut Özdemir dk. 82 ?), Thiam (Efe Sayhan dk. 72), Ugrai (Ahmet Yazar dk. 72), Nikolic, Muhammed Akarslan, Oltan Karakullukçu


Yedekler: Kappel, Görkem Bitin, Gökcan Kaya, Ferhat Öztorun


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Luiz Adriano (dk.9 ve 33), Soner Aydoğdu (dk. 45) (FTA Antalyaspor)


Sarı kartlar: Tarık Tekdal, Arda Aksoy (Pendikspor)

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