Zirai ambalaj atıkları toplama otomatı hizmete girecek

Antalya'nın çevre sorunlarının ortak akılla çözümlenmesine katkı sağlamak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2020 yılında kurulan “Çevre Kurulu” çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıda bir araya gelen Çevre Kurulu, zirai ambalaj atıklarında mevcut durumu ve önceki toplantılarda alınan kararlara istinaden yapılan çalışmaları ele aldı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ambalaj atıkları sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçireceği Zirai Ambalaj Toplama Otomatı Projesi tanıtıldı.

“Pilot bölge Kumluca”

Projenin ilk olarak Kumluca'da uygulanmasının kararlaştırıldığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve aynı zamanda Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, Antalya'nın tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ve zirai ilaç tüketiminin en yüksek olduğu bölge olduğunu söyledi. Atasoy, “Zirai ambalaj atıkları maalesef kontrolsüzce çevreye atılmakta, yakılmakta, hurdaya verilmekte veya evsel atık konteynerlerine atılmaktadır. Bu durum çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline dönüşmüştür. Bu nedenle temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum için bu atıkların toplanması, bertarafı ve geri dönüşüm sistemine kazandırılması son derece önemlidir” dedi.

“Konteynerlerin enerjisi güneşten”

Başkan Danışmanı Atasoy, zirai ambalaj atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Zirai Ambalaj Toplama Otomatı'nın faaliyete geçirileceğini ifade etti. Atasoy,“Akıllı konteynerler enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten alabilecek, şehir şebekesi ya da başka bir enerji gereksinimi duymayacaktır. 7 gün 24 saat güvenlik amaçlı kamera kaydı yapabilecek ayrıca kayıtların yapıldığı bölüm konteyner içinde kapalı güvenlikli bir kutu içinde yer alacaktır. Çiftçiler, cep telefonlarına indirecekleri mobil uygulama ile ilçelerinde bulunan konteynerlerin konumlarını görebileceklerdir” diye konuştu.

“4 akıllı konteyner ile başlanacak”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi gibi ilgili birçok kurum kuruluşun, STK ve uzman görüşlerinin de alınarak uygulamanın Kumluca'da başlayacağını belirten Lokman Atasoy, geçici depolama alanlarının belirlendiğini ve Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 4 adet akıllı konteyner ile projenin kısa süre sonra başlayacağını açıkladı. Atasoy, buradan elde edilecek deneyimler ile projenin tüm Antalya'ya yaygınlaştırılmasını ve Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

“Kartlarda puan toplanacak”

Sistemin nasıl çalışacağı hakkında bilgi de veren Atasoy, “Bu uygulamada çiftçilerimiz kendilerine dağıtılacak kartlar sayesinde sistemi aktif olarak kullanacaklar. Ambalaj atıklarını kaynağında toplayacağız. Kartlar sayesinde çiftçilerin ne kadar ambalaj atığı attığını görebileceğiz. Atıklar sistemde depolandıktan sonra puan sistemi devreye girecek ve çiftçinin kartına yüklenecek. Sonrasında da toplanan puan karşılığında çiftçilerimizi sisteme teşvik etmek amacıyla ödüller vereceğiz” şeklinde konuştu.