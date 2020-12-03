Zirai atıklara çözüm geri dönüşüm olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu'nun toplantısında, belirlenecek bir bölgede zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanmasını teşvik edecek pilot bir çalışmanın başlatılacağı belirtildi. Aynı zamanda toplantıda, atıkların geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması, ardından Antalya geneline uygulanarak Türkiye için örnek bir çalışmanın oluşturulması hedef olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen, kamu kurum, kuruluş, meslek odası, sivil toplum örgütü temsilcileri ve konusunda uzman kişilerden oluşan Çevre Kurulu dördüncü toplantısını Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy'un moderatörlüğünde gerçekleşti. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Şafak Otuzaltı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun ile Çevre Kurulu üyelerinin yanı sıra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 19 ilçe belediyesinin temsilcileri, Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Muratpaşa Ziraat Odası Şube Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Çevre ve Ziraat Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri, zirai ilaç bayii ve üreticileri temsilcileri katıldı.

Antalya'da zirai ilaç kullanımı yüksek

Toplantıda, turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti olan Antalya'nın zirai ilaç kullanımı açısından Türkiye'de en üst sıralarda yer aldığına dikkat çekilerek, buna bağlı olarak ortaya çıkan ve tehlikeli atık olarak nitelendirilen zirai ilaç ambalaj atıklarının kontrolsüzce çevreye atılmasının önlenmesine yönelik çözüm konuları ele alındı. Katılımcılar görüş alışverişinde bulunarak mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Türkiye'ye örnek pilot uygulama

Çevre Kurulu'nun yaptığı değerlendirmede; belirlenecek bir bölgede, zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanmasını teşvik edecek pilot bir çalışmanın başlatılarak mevzuatlara uygun olarak atıkların geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması, ardından Antalya geneline uygulanarak Türkiye için örnek bir çalışmanın oluşturulması hedef olarak belirlendi. Toplantıda belirlenen hedeflere istinaden Çevre Kurulunun yapacağı araştırma ve görüşmelerden sonra konuyla ilgili ikinci toplantının gerçekleştirilmesi, toplantıda alınacak nihai kararların hayata geçirilmesine yönelik olarak Çevre Kurulu tarafından hazırlanacak rapor ve tavsiye niteliğindeki eylem planı doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

Katılımcılar, çevre ve insan sağlığının korunması, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından Antalya için son derece önemli olan bu konunun ele alınmasından dolayı duyulan memnuniyet dile getirdi.