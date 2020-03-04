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Zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı 2365 metre Tahtalı Zirvesine çıkan öğrenciler, İdlip’te şehit olan askerlerimizi anmak için Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı 2365 metre Tahtalı Zirvesine çıkan öğrenciler, İdlip'te şehit olan askerlerimizi anmak için Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler.


Amine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce ile yaptıkları Tahtalı Dağı Doğa Atölyesi kapsamında önce Tahtalı Dağı'nın eteklerinde doğa eğitimi aldılar. Ardından Tahtalı Dağı'nın zirvesine Olmpos Teleferik ile çıkarak bu dağın bütün habitatlarını yakından incelediler.


Şehit olan Mehmetçikleri unutmayan öğrenciler, Tahtalı Dağı zirvesinde 2365 metrede İdlip'te şehit olan askerlerimizi anmak için Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler.

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